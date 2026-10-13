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Аргументы и Факты

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В Госдуму внесут законопроект о запрете наценки за поездки с детьми в такси

В Госдуму внесут законопроект о запрете наценки за поездки с детьми в такси

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что до конца 2026 года в Госдуму внесут законопроект, отменяющий дополнительную плату за детей в такси.

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