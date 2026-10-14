Okko подал иск на 84 млн рублей против "Матч ТВ" в суд Москвы

Онлайн-кинотеатр Okko подал иск в арбитраж Москвы, требуя от "Матч ТВ" 84 миллиона рублей. Дело принято 8 октября, его рассматривает третье лицо - АО "Телеспорт груп", компания, ранее занимавшая лидирующие позиции на рынке спортивных прав в России и находящаяся в банкротстве.