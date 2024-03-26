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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил пункт дислокации ВСУ на правобережье Днепра

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил пункт дислокации ВСУ на правобережье Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийского соединения группировки российских войск «Днепр» нанесли огневое поражение боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пункте временной дислокации на правобережье Днепра.

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