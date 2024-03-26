Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил пункт дислокации ВСУ на правобережье Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийского соединения группировки российских войск «Днепр» нанесли огневое поражение боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пункте временной дислокации на правобережье Днепра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии