Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

365 подписчиков

В Москве стартовал сезон продажи арбузов и дынь на 145 торговых точках

В Москве стартовал сезон продажи арбузов и дынь на 145 торговых точках

В Москве начался сезон продажи отечественных арбузов и дынь. Столичный департамент торговли и услуг сообщил, что для горожан открыты 145 специализированных торговых точек, где можно приобрести фрукты от проверенных поставщиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии