В Москве стартовал сезон продажи арбузов и дынь на 145 торговых точках

В Москве начался сезон продажи отечественных арбузов и дынь. Столичный департамент торговли и услуг сообщил, что для горожан открыты 145 специализированных торговых точек, где можно приобрести фрукты от проверенных поставщиков.
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