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Детские мечты о принце и миллионные траты: какие слухи о Меган Маркл похожи на правду

Детские мечты о принце и миллионные траты: какие слухи о Меган Маркл похожи на правду

К своему 45-летию, которое наступает 4 августа, бывшая американская актриса Меган Маркл подошла одной из самых обсуждаемых персон в мире.

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