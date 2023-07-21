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Грант Уильямс: «Сложнее всего защищаться против Кевина Дюрэнта. Но Стеф Карри сильнее всех влияет на игру своей команды»

Форвард «Далласа» Грант Уильямс стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race. Уильямса спросили, против кого в НБА сложнее всего играть в обороне.

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