В Муезерском районе ликвидировали несанкционированную свалку бытовых отходов

Отходы скопились на площади 0,01 га, примерный объем — 15 кубометров. Как сообщили в Минприроды РК, в июле этого года работники Муезерского центрального лесничества во время патрулирования лесов обнаружили несанкционированную свалку бытовых отходов на территории Ребольского участкового лесничества.