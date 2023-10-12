В Муезерском районе ликвидировали несанкционированную свалку бытовых отходов

Отходы скопились на площади 0,01 га, примерный объем — 15 кубометров. Как сообщили в Минприроды РК, в июле этого года работники Муезерского центрального лесничества во время патрулирования лесов обнаружили несанкционированную свалку бытовых отходов на территории Ребольского участкового лесничества.
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