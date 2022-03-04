Михаил Голубничий перешел в «Аксу»

«Аксу» объявил о заключении контракта с голкипером Михаилом Голубничим. Последним местом работы 27-летнего воспитанника павлодарского футбола был «Жетысу».
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