Dooralei

437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вылитый литой
    неужели есть слабоумные готовых смотреть и слушать старуху б/у за бабло......Экс-депутат Худяк...
  • Мила tominila
    Семь лет мак не родил и голода не было!В России полно талантливой молодежи и им надо давать дорогу,а   не престарелом...Музыканта Леонида...
  • Samarium
    Давно уже не музыкант и вообще никто, а патриотом России он никогда и не был. Существо без роду, без племени...В " то...Музыканта Леонида...

Сергей Лазарев рассказал, как бросил курить благодаря сыну

Сергей Лазарев рассказал, как бросил курить благодаря сыну

Российскому певцу Сергею Лазареву пришлось справиться с никотиновой зависимостью ради сына. Фото: Соцсети Долгое время известный российский певец Сергей Лазарев не мог избавиться от пагубной привычки, поэтому ему на помощь пришел сын Никита.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх