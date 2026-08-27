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"Есть такое понятие, как "свобода". Потап и Настя Каменских объяснили, почему продолжают говорить на русском языке

"Есть такое понятие, как "свобода". Потап и Настя Каменских объяснили, почему продолжают говорить на русском языке

Украинские артисты Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которым ранее запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики СВО, объяснили, почему они продолжают говорить на русском языке.

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