Авторы Helldivers 2 объявили о работе над обновлением, устраняющего проблемы с по...

Авторы Helldivers 2 объявили о работе над обновлением, устраняющего проблемы с подбором игроков и сбои в игреArrowhead Game Studios выпустила заявление, в котором сообщила, что активно работает над устранением проблем, с которыми столкнулся PC-релиз Helldivers 2.
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