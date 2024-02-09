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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Helldivers 2 объявили о работе над обновлением, устраняющего проблемы с по...

Авторы Helldivers 2 объявили о работе над обновлением, устраняющего проблемы с подбором игроков и сбои в игреArrowhead Game Studios выпустила заявление, в котором сообщила, что активно работает над устранением проблем, с которыми столкнулся PC-релиз Helldivers 2.

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