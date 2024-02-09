Авторы Helldivers 2 объявили о работе над обновлением, устраняющего проблемы с по...

Авторы Helldivers 2 объявили о работе над обновлением, устраняющего проблемы с подбором игроков и сбои в игреArrowhead Game Studios выпустила заявление, в котором сообщила, что активно работает над устранением проблем, с которыми столкнулся PC-релиз Helldivers 2.