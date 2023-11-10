Раскрываемость преступлений в РФ стала свыше 90%

Раскрываемость преступлений в Российской Федерации стала выше 90 процентов. Об этом в ходе поздравления сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником рассказал Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России.
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