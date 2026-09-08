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Daily Storm

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Завершение летнего сезона: как Москва отметила 879 лет

Завершение летнего сезона: как Москва отметила 879 лет

Всех желающих ждали конкурсы, игры и подаркиВыходные 5 и 6 сентября стали финальным аккордом проекта «Лето в Москве».

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