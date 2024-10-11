Жители Мангистау меньше всех тратят на сигареты

Насколько дороги сигареты в Казахстане? В мировом масштабе — скорее очень дёшевы. Так, согласно рейтингу Numbeo, на момент написания материала по дешевизне пачки сигарет Marlboro Казахстан занял 4-е место среди 97 стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии