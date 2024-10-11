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Жители Мангистау меньше всех тратят на сигареты

Жители Мангистау меньше всех тратят на сигареты

Насколько дороги сигареты в Казахстане? В мировом масштабе — скорее очень дёшевы. Так, согласно рейтингу Numbeo, на момент написания материала по дешевизне пачки сигарет Marlboro Казахстан занял 4-е место среди 97 стран.

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