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Скотти Барнс – первый новичок этого сезона НБА, преодолевший отметку 1000 очков и 500 подборов

Форвард «Торонто» Скотти Барнс, выбранный командой на драфте НБА-2021 под четвертым пиком, отметился индивидуальным достижением.

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