Институт развития интернета предложил разработать отечественный аналог Steam...

Институт развития интернета предложил разработать отечественный аналог SteamИнститут развития интернета предложил начать обсуждение в рамках межгосударственного объединения БРИКС о создании единой платформы для распространения видеоигр.
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