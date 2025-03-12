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Вспышка гастроэнтерита в СУНЦ УрФУ: госпитализировано 28 студентов

Вспышка гастроэнтерита в СУНЦ УрФУ: госпитализировано 28 студентов

В Екатеринбурге в СУНЦ УрФУ зафиксирована вспышка гастроэнтерита, госпитализировано 28 человек. Замгубернатора поручил провести проверку всех 206 студентов.

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