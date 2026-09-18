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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова об Овечкине: «Саша как миротворец, дает всему миру сигнал, что спорт вне политики. Он создал Putin Team, Запад пытался осудить, но ничего не получилось»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о политических взглядах капитана «Вашингтона»  Александра Овечкина .

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