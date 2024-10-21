Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ракеты России ударили по 22 кораблям в Черном море. Теневого флота Украины больше нет

Ракеты России ударили по 22 кораблям в Черном море. Теневого флота Украины больше нет

Итак, Россия начала бить по сухогрузам, использующим запущенный Украиной без согласования с Москвой «зерновой коридор».

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Геннадий, вот у вас не спросил министр обороны РФ что и как бомбить. А откуда проценты знаешь? Это вам лично сообщили? Вы пишите , что везут к нам оружие, это вы про себя хохла написали? А закрытый аккаунт это первый признак, что вы ЦИПСО, вот и смердишь дерьмо разбрасываешь
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13 час.
Регина Толстоброва
Правильно и делают.
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13 час.
Александр Симаков
А какое отношение генералы, которые у Соловьёва недоумевают, имеют к СВО? У Соловьва многие недоумевают, особенно режиссёр Шахназаров.  А вот в чём Вы правы, так это в том, что МО, по указу Президента, ПРОВОДИТ СВО, а не воюет.  Генералы, которые недоумевают у Соловьева, должны знать, что практически ВСЁ вооружение Украине поставляется транспортной авиацией НАТО.  И уничтожение мостов и тоннелей никак не повлияет на поставки вооружений.  А почему же именно сейчас стали уничтожать украинские корабли? Да потому что до поры до времени украинские суда действительно перевозили мирные грузы. Но постепенно стали наглеть и возить на торговых судах оружие.  Именно те суда, на которых в результате разведданых устанавливается наличие вооружений, уничтожаются.  Передайте Вашим недоумевающим генералам, чтобы больше не недоумевали. Сейчас всё,  как они хотят - уничтожаются каналы поставок оружия на Украину.
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10 час.

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