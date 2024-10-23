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Глава МИД Сикорский: Польша не будет требовать репараций от Германии

Глава МИД Сикорский: Польша не будет требовать репараций от Германии

Варшава не будет требовать репараций от Германии за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует ТАСС.

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