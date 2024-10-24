Винисиус, Рафинья, Рейндерс и Минамино претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

На приз претендуют: – Такуми Минамино, «Монако»: дубль и голевой пас в матче с «Црвеной Звездой» (5:1); – Рафинья, «Барселона»: хет-трик в игре с «Баварией» (4:1); – Винисиус, «Реал Мадрид»: хет-трик в матче с «Боруссией» Дортмунд (5:2); – Тейани Рейндерс, «Милан»: дубль в игре с «Брюгге» (3:1).
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