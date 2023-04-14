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Politico: страны НАТО могут тайно перевозить вооружение на Украину через Венгрию

Politico: страны НАТО могут тайно перевозить вооружение на Украину через Венгрию

Правительство Венгрии могло тайно разрешить союзникам по НАТО использовать воздушное пространство страны для доставки западного вооружения на Украину, сообщает Politico.

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