Скоро станет примой? Может ли помощница Лола подсидеть Волочкову

Домработница балерины Анастасии Волочковой Лола некоторое время назад стала ее личной помощницей. Она пользуется абсолютным доверием звезды, сопровождает ее на мероприятиях и часто появляется на фотографиях в ее личном блоге.
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