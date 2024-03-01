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Скоро станет примой? Может ли помощница Лола подсидеть Волочкову

Скоро станет примой? Может ли помощница Лола подсидеть Волочкову

Домработница балерины Анастасии Волочковой Лола некоторое время назад стала ее личной помощницей. Она пользуется абсолютным доверием звезды, сопровождает ее на мероприятиях и часто появляется на фотографиях в ее личном блоге.

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