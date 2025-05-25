СМИ сообщили о нежелании Тшасковского подписывать декларацию националистов

Представитель от правящей партии «Гражданская коалиция», мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную кандидатом от коалиции националистов и евроскептиков Славомиром Ментценом.
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