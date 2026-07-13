Делегация МЧС России завершила работу на мероприятиях ИНСАРАГ в Бразилии

Российское ведомство под руководством заместителя Министра МЧС России – главного госинспектора РФ по пожарному надзору Анатолия Супруновского завершила работу в Бразилии в рамках глобального заседания Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ), организованном Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) совместно с Бразильским агентством по сотрудничеству.