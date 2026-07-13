Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

989 подписчиков

Делегация МЧС России завершила работу на мероприятиях ИНСАРАГ в Бразилии

Делегация МЧС России завершила работу на мероприятиях ИНСАРАГ в Бразилии

Российское ведомство под руководством заместителя Министра МЧС России – главного госинспектора РФ по пожарному надзору Анатолия Супруновского завершила работу в Бразилии в рамках глобального заседания Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ), организованном Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) совместно с Бразильским агентством по сотрудничеству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии