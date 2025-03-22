Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Расклады, батенька

Расклады, батенька

Александр Роджерс Economy, fools!Люблю я такие подборки делать. Потому что одиночные новости многие видели, но сами по себе они дают лишь фрагментарную картину, а в совокупности позволяют получить более цельное полотно.

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