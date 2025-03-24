Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и договоренности между российской и американской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью.