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Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа

Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и договоренности между российской и американской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью.

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