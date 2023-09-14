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Президент России принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Президент России принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын продолжает свой визит в Россию. Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», северокорейский лидер посетил космодром «Восточный», провёл переговоры с президентом России как в составе делегаций, так и один на один.

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