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Закон, порядок, государство

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Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области расследуется уголовное дело по организации нарколаборатории

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Багаевского района по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.

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