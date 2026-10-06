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Galaxy A56, A36 и A26: месяц с тремя смартфонами Samsung и неожиданные выводы о переплате

Galaxy A56, A36 и A26: месяц с тремя смартфонами Samsung и неожиданные выводы о переплате

Рынок смартфонов среднего сегмента в 2025 году напоминает запутанный квест: вроде бы характеристики у всех похожие, но цена может отличаться в полтора-два раза.

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