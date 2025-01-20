Время новогодней ёлочки подходит к концу😥🎄 Если в праздничной суматохе вы не успели сделать фотографии у главной красавицы, то сейчас самое время! Завтра городскую ёлку начнут убирать с площади 😉👋👋👋.
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Время новогодней ёлочки подходит к концу😥🎄 Если в праздничной суматохе вы не успели сделать фотографии у главной красавицы, то сейчас самое время! Завтра городскую ёлку начнут убирать с площади 😉👋👋👋.