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Курские новости

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Курский «Авангард» проведёт домашний матч с «Волной» из Ковернино

Курский «Авангард» проведёт домашний матч с «Волной» из Ковернино

Курский «Авангард» в середине турнирной таблицы, а «Волна» из Ковернино борется за выход в дивизион выше, имея 62 очка и второе место.

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