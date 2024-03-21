Выручка «Диасофт» за 9 месяцев 2023 финансового года выросла на 25,9%

Выручка ПАО «Диасофт», лидирующего разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, выросла за 9 месяцев 2023 года, завершившихся 31 декабря, на 25,9% г/г и составила 6,8 млрд рублей, следует из отчетности компании.