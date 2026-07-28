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Появились подробности о смерти ученого РАН после избиения

Появились подробности о смерти ученого РАН после избиения

Известного российского ученого, главу ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиту Зезина перед смертью били под «веселые крики детей», наблюдавших за нападением.

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