Производство сельхозтехники: импортозамещение в кормлении скота

Компания «Коблик Груп», производитель сельскохозяйственной техники, построит в Смоленской области завод прицепной техники, применяемой на комплексах кормления и содержания крупного рогатого скота: это миксеры, измельчители, разбрасыватели, резчики и выдуватели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии