Чудом выжившую мать двоих детей с пороком сердца спасли в Новосибирске

Об интересном случае из практики рассказали врачи Центра Мешалкина в Новосибирске. Они прооперировали 27-летнюю мать двоих детей с врожденным пороком сердца, с которым редко переживают даже период новорожденности.
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