«Работаем на результат»: в Челнах за 5 лет обновили 500 дворов и 215 автобусов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой В Набережных Челнах состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги социально-экономического развития города за последние пять лет и обсудили приоритетные задачи на будущее.
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