Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам Первый этап Вершина Теи Расписание гонок 23 ноября, суббота 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины 7:00 15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины 8:45 25 ноября, понедельник Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины Квалификация – 7:00, финалы – 9:00 26 ноября, вторник 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины 7:00 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины 8:45 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
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