Благотворительная акция ´От всей души´ прошла в Бобруйске.

Руководитель социального отдела Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник совместно с сотрудниками Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города в рамках проведения республиканской акции ´От всей души´ поздравили людей, попавших в трудную жизненную ситуацию с преддверием Рождества Христова и Новым годом.
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