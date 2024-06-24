Telegraph: удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю усилит тревогу в Вашингтоне

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет ATACMS для атаки по мирным жителям Севастополя усилит обеспокоенность США по поводу снятия запрета на удары американским вооружением по территории России.
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