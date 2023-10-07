Дмитрий Медведев нашел виновного в войне между Израилем и Палестиной

США являются ключевым игроком в конфликте между Израилем и Палестиной, который длится десятилетиями. Об этом написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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