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Путин обратился к участникам Российско-Киргизского экономического форума

Путин обратился к участникам Российско-Киргизского экономического форума

Торговля, инвестиции, кооперация в промышленности и других важнейших сферах. Главные направления сотрудничества Москвы и Бишкека обсуждают сегодня на двух крупных российско-киргизских мероприятиях - экономическом форуме и межрегиональной конференции.

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