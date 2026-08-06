Путин обратился к участникам Российско-Киргизского экономического форума

Торговля, инвестиции, кооперация в промышленности и других важнейших сферах. Главные направления сотрудничества Москвы и Бишкека обсуждают сегодня на двух крупных российско-киргизских мероприятиях - экономическом форуме и межрегиональной конференции.
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