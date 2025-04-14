13,04,25 Суджа - Горналь Активные боевые действия в районе Суджи. Заявлено как руководство штурмовыми действиями ВС РФ севернее населённого пункта Горналь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
13,04,25 Суджа - Горналь Активные боевые действия в районе Суджи. Заявлено как руководство штурмовыми действиями ВС РФ севернее населённого пункта Горналь.
Свежие комментарии