Какой сегодня день: 7 апреля

Сегодня, 5 апреля, православная церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.
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