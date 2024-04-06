Какой сегодня день: 7 апреля

Сегодня, 5 апреля, православная церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.