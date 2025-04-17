Разоблачили ложь Зеленского: Сырский и Залужный ругаясь – проговорились об огромных потерях ВСУ

Политнавигатор Владимир Зеленский даже не пытается правдоподобно врать об украинских потерях, ведь называемые им цифры сильно противоречат тому, что говорят его же генералы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Смеялся до слёз: как же меня посмешило новое высказывание Константина Эрнста - неужели он настолько оторван от реальности
- Будущий сотрудник МВД Мурад который обещал русским, что они все примут его религию, уже не такой смелый и очень сильно извиняется
- На русскую семью в Сочи напали соседи – уроженцы Узбекистана. К полиции появились вопросы
Свежие комментарии