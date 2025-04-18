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Задержанный за подготовку теракта на Кубани планировал взрыв в здании с военными

Задержанный за подготовку теракта на Кубани планировал взрыв в здании с военными

Мужчина, задержанный за подготовку террористического акта в Краснодарском крае в интересах Службы безопасности Украины, планировал в апреле совершить взрыв в здании с российскими военнослужащими в Новороссийске.

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