Задержанный за подготовку теракта на Кубани планировал взрыв в здании с военными

Мужчина, задержанный за подготовку террористического акта в Краснодарском крае в интересах Службы безопасности Украины, планировал в апреле совершить взрыв в здании с российскими военнослужащими в Новороссийске.
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