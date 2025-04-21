Пассажиропоток петербургского метро составил около 165 миллионов человек в этом году

У наземного транспорта – более 157 миллионов Жители и гости Петербурга всё чаще выбирают городской общественный транспорт для передвижения по городу, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по транспорту.
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