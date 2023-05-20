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Задержанный волгоградец Журавель признался, что сжег Коран по заданию СБУ

Задержанный волгоградец Журавель признался, что сжег Коран по заданию СБУ

Пресс-служба Следственного Комитета России поделилась информацией о том, что сжёгший Коран волгоградец Никита Журавель сделал это по заданию СБУ.

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