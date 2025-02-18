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В Домодедово судят противника СВО за сотрудничество с украинской разведкой

В Домодедово судят противника СВО за сотрудничество с украинской разведкой

26-летний мужчина передавал СБУ координаты целей для ударов дронами.Начался суд над жителем подмосковного Домодедово, обвиняемого в содействии терроризму.

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