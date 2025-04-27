Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Die Weltwoche: в Брюсселе начали обсуждать отставку «токсичной» фон дер Ляйен

Die Weltwoche: в Брюсселе начали обсуждать отставку «токсичной» фон дер Ляйен

  В ЕС допустили, что отставка нынешней главы ЕК развязала бы руки многим процессам в блоке. Глеб Владовский2025-04-27 01:25:14   Ряд высокопоставленных чиновников Евросоюза начали обсуждать возможную отставку главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен из-за ее «токсичности».

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Комментарии
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Eduard
Давно пора! Даже не хрчу её с Мркель сравниватьта не продажная шкура!
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2 час.
Eduard
В женскую колонию!
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2 час.
Надежда
Хорошо что мистер Трололо не любит старых ведьм!)☺️
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24 мин.
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